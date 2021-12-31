Заплатить матері покійної 2 мільйони гривень: у Києві засудили хлопця, який через ревнощі вбив 18-річну дівчину

Заплатить матері покійної 2 мільйони гривень: у Києві засудили хлопця, який через ревнощі вбив 18-річну дівчину

На суді чоловік визнав свою провину лише частково.

У Києві засудили 20-річного хлопця, який через ревнощі жорстоко вбив 18-річну дівчину та переховувався у Полтаві. Молодика засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Вбивство сталось в Голосіївському районі Києва у липні 2019 року. Слідство встановило, що молодик через ревнощі зарізав свою дівчину та переховувався у Полтаві, де його і затримали.

На суді чоловік визнав свою провину лише частково. Його засудили до 13 років позбавлення волі. Також засуджений повинен сплатити матері загиблої дівчини 2 млн грн моральної компенсації.

Нагадаємо:

Тіло дівчини знайшли в орендованій квартирі. Підозрюваного затримали наступного дня у Полтаві. Перед тим, як стало відомо про вбивство, хлопець з'явився у райвідділку поліції разом з батьком та адвокатом і заявив про напад на нього.

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