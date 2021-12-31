Заплатить матері покійної 2 мільйони гривень: у Києві засудили хлопця, який через ревнощі вбив 18-річну дівчину

На суді чоловік визнав свою провину лише частково.
У Києві засудили 20-річного хлопця, який через ревнощі жорстоко вбив 18-річну дівчину та переховувався у Полтаві. Молодика засудили до 13 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Вбивство сталось в Голосіївському районі Києва у липні 2019 року. Слідство встановило, що молодик через ревнощі зарізав свою дівчину та переховувався у Полтаві, де його і затримали.
На суді чоловік визнав свою провину лише частково. Його засудили до 13 років позбавлення волі. Також засуджений повинен сплатити матері загиблої дівчини 2 млн грн моральної компенсації.
Нагадаємо:
- Тіло дівчини знайшли в орендованій квартирі. Підозрюваного затримали наступного дня у Полтаві. Перед тим, як стало відомо про вбивство, хлопець з'явився у райвідділку поліції разом з батьком та адвокатом і заявив про напад на нього.
Читайте також:
- Що відбувається біля головної новорічної ялинки України: пряма онлайн-трансляція
- Везла дітей на екскурсію: у Сумах суд виніс вирок вчительці, яку звинувачували у смерті 12-річного учня в Білорусі
- Перед Новим роком протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп: люди безперервно ходять пішохідним переходом