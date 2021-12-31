Головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших в Європі

Київська ялинка обігнала красуню у Римі.

Головная ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших в Європі. Вона посіла 13 місце.

Про це повідомляє European Best Destinations.

Перші три місця посіли новорічні дерева у Гайнсилемі (Мальта), Страсбурзі (Франція) та у Ліссабоні (Португалія). Київська ялинка обігнала красуню у Римі.

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"Столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних базарів. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших ялинок Європи", - пишуть про українське дерево в рейтингу.

Нагадаємо, що традиційно на День святого Миколая більшість міст України святково запалюють новорічні ялинки. Хтось робить це у перші дні грудня, а якісь міста цього року відмовились від урочистостей через карантинні обмеження. ТСН.ua зібрав різноманітні українські ялинки в одному матеріалі.

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