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Не лише для пасажирів: вхід до аеропорту "Бориспіль" знову відкрили для всіх

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Не лише для пасажирів: вхід до аеропорту "Бориспіль" знову відкрили для всіх

Аеропорт "Бориспіль"

Вхід до приміщення терміналів обмежували через пандемію.

Відтепер вхід до терміналів Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для вхід охочих. Раніше через пандемію COVID-19 до приміщень впускали лише пасажирів.

Але продовжують діяти санітарні вимоги:

  • застосування засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски);
  • на вході до терміналу працівники аеропорту міряють температуру тіла.

"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять. При цьому вам не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання особи від COVID-19", - ідеться в повідомленні.

© Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль"

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