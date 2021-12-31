Не лише для пасажирів: вхід до аеропорту "Бориспіль" знову відкрили для всіх

Вхід до приміщення терміналів обмежували через пандемію.
Відтепер вхід до терміналів Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для вхід охочих. Раніше через пандемію COVID-19 до приміщень впускали лише пасажирів.
Але продовжують діяти санітарні вимоги:
- застосування засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски);
- на вході до терміналу працівники аеропорту міряють температуру тіла.
"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять. При цьому вам не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання особи від COVID-19", - ідеться в повідомленні.
Читайте також:
- Вихідні на Новий рік 2022 в Україні: календар свят, погода, як працюватимуть банки.
- Жінка на борту літака отримала позитивний тест на коронавірус і самоізолювалася у туалеті.
- Власниця скандальної сукні Христина Тишкун вперше розповіла, чому обрала таке вбрання для відвідин мерії Львова
- Зеленський здійснив мрію 17-річного хлопця, який подолав важку хворобу
- Зіткнулися майже 20 автівок: на Бориспільській трасі через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)