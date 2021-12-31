Не лише для пасажирів: вхід до аеропорту "Бориспіль" знову відкрили для всіх

Не лише для пасажирів: вхід до аеропорту "Бориспіль" знову відкрили для всіх

Вхід до приміщення терміналів обмежували через пандемію.

Відтепер вхід до терміналів Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для вхід охочих. Раніше через пандемію COVID-19 до приміщень впускали лише пасажирів.

Але продовжують діяти санітарні вимоги:

застосування засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски);

на вході до терміналу працівники аеропорту міряють температуру тіла.

"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять. При цьому вам не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання особи від COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Аеропорт "Бориспіль"

Читайте також: