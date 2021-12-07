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Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули

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Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули

Associated Press

Причин для перенесення початку канікул немає.

Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

Про йдеться на сайті КМДА.

Як зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, причин для перенесення канікул немає.

"Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі", – заявив Мондриївський.

Він додав, що серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%.

Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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