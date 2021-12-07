Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули

Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули

Причин для перенесення початку канікул немає.

Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

Про йдеться на сайті КМДА.

Як зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, причин для перенесення канікул немає.

"Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі", – заявив Мондриївський.

Він додав, що серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%.

Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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