Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули

Причин для перенесення початку канікул немає.
Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.
Про йдеться на сайті КМДА.
Як зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, причин для перенесення канікул немає.
"Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі", – заявив Мондриївський.
Він додав, що серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%.
Нагадаємо, від 7 грудня Київ переходить до "жовтої" зони карантину.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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