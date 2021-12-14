Новий рік та Різдво 2022: як святкуватиме Київ

Новий рік та Різдво 2022: як святкуватиме Київ

Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня.

У КМДА розповіли, як Київ святкуватиме Новий рік та Різдво.

Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Дерево, висотою 31 метр, засяє 10-кілометровою гірляндою. Прикрашатимуть його 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів. Верхівку головної ялинки країни в Києві прикрасить земна куля, над якою буде зірка.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Тема головної святкової локації на Софійській площі – Дивоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство буде відтворене у вигляді вертепу. Довкола розташують ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони тощо.

Вже цієї суботи вогнями запалає головна ялинка країни

На Контрактовій площі 19 грудня відкриється велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлять у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Родзинка локації на Подолі – унікальна прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 м із альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

На локації біля Арки дружби народів гостей, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.

17-20 грудня біля Арки дружби народів відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – змагання для професійних сноубордистів і лижників. Цьогоріч зимова локація вражатиме особливим оформленням, натхненним оперою.

17 грудня запрацює святкова локація в парку Шевченка – найгостинніша для батьків із дітьми. Тут буде новорічна ялинка, працюватиме резиденція святого Миколая, облаштують фотозони та фудкорти.

Майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть до 31 грудня у всіх районах столиці. Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.

До 19 грудня у муніципальній книгарні "Сяйво книги" можна придбати дитячу книгу зі знижкою та подарувати її вихованцям будинку-інтернату.

Зазначимо, що на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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