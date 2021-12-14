Новий рік та Різдво 2022: як святкуватиме Київ

Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня.
У КМДА розповіли, як Київ святкуватиме Новий рік та Різдво.
Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Дерево, висотою 31 метр, засяє 10-кілометровою гірляндою. Прикрашатимуть його 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів. Верхівку головної ялинки країни в Києві прикрасить земна куля, над якою буде зірка.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Тема головної святкової локації на Софійській площі – Дивоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство буде відтворене у вигляді вертепу. Довкола розташують ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони тощо.
На Контрактовій площі 19 грудня відкриється велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлять у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.
Родзинка локації на Подолі – унікальна прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 м із альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.
На локації біля Арки дружби народів гостей, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.
17-20 грудня біля Арки дружби народів відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – змагання для професійних сноубордистів і лижників. Цьогоріч зимова локація вражатиме особливим оформленням, натхненним оперою.
17 грудня запрацює святкова локація в парку Шевченка – найгостинніша для батьків із дітьми. Тут буде новорічна ялинка, працюватиме резиденція святого Миколая, облаштують фотозони та фудкорти.
Майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть до 31 грудня у всіх районах столиці. Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.
До 19 грудня у муніципальній книгарні "Сяйво книги" можна придбати дитячу книгу зі знижкою та подарувати її вихованцям будинку-інтернату.
Зазначимо, що на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.
Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.
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