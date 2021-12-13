У Києві зникла дівчинка-підліток: фото, прикмети

Вікторія Калюжна, 2008 року народження, 12 грудня пішла з дому та дотепер не повернулася.

У Києві зникла дівчинка-підліток.

Вікторія Калюжна, 2008 року народження, 12 грудня пішла з дому та дотепер не повернулася.

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Про це повідомляє Деснянське управління столичної поліції.

Прикмети Вікторії: зріст приблизно 160-165 см, середньої статури, волосся темно-русяве під каре, очі зелено-блакитні.

Була одягнена у чорну куртку з капюшоном, сіро-чорні джинси та чорні кросівки Reebook.

Поліція Києва / Facebook

"У випадку отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування малолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Рідні шукають Івана Любишкіна вже два з половиною місяці. Його діти припускають, що батько частково втратив пам'ять.

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