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У Києві зникла дівчинка-підліток: фото, прикмети

У Києві зникла дівчинка-підліток: фото, прикмети

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У Києві зникла дівчинка-підліток: фото, прикмети

Поліція Києва / Facebook

Вікторія Калюжна, 2008 року народження, 12 грудня пішла з дому та дотепер не повернулася.

У Києві зникла дівчинка-підліток.

Вікторія Калюжна, 2008 року народження, 12 грудня пішла з дому та дотепер не повернулася.

Про це повідомляє Деснянське управління столичної поліції.

Прикмети Вікторії: зріст приблизно 160-165 см, середньої статури, волосся темно-русяве під каре, очі зелено-блакитні.

Була одягнена у чорну куртку з капюшоном, сіро-чорні джинси  та чорні кросівки Reebook.

© Поліція Києва / Facebook
Поліція Києва / Facebook

"У випадку отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування малолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Рідні шукають Івана Любишкіна вже два з половиною місяці. Його діти припускають, що батько частково втратив пам'ять.

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