Київ готується до надзвичайного стану через ймовірне вторгнення Росії - Кличко

Київ готується до надзвичайного стану через ймовірне вторгнення Росії - Кличко

Вже активізовано роботу з набору та підготовки резервістів.

Київ готується до ймовірної надзвичайної ситуації через загрозу військового вторгнення Росії. Мер столиці також закликав Німеччину розблокувати постачання оборонної зброї Україні.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в статті німецькому виданню Bild.

"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую громадянську оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів", — повідомив київський мер.

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Кличко нагадав, що на кордоні з Україною та на тимчасово окупованих територіях перебувають 100 тисяч російських солдатів.

"Це безпрецедентна загроза. Існують різні сценарії нападу російської армії на Україну, і ми маємо бути готові до всіх із них", — підкреслив Кличко.

Крім того, мер столиці закликав Німеччину розблокувати постачання оборонної зброї Україні.

"Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення НАТО щодо постачання оборонної зброї Україні! Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою", — заявив Кличко.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії. Очільник Міноборони додав, що з урахуванням кроку Німеччини Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

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