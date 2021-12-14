Новый год и Рождество 2022: как будет праздновать Киев

Новый год и Рождество 2022: как будет праздновать Киев

Главную елку страны засветят на Софийской площади в канун Дня святого Николая – 18 декабря.

В КГГА рассказали, как Киев будет праздновать Новый год и Рождество.

Главную елку страны засветят на Софийской площади в канун Дня святого Николая – 18 декабря. Дерево, высотой 31 метр, засияет 10-километровой гирляндой. Украсят его 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов. Верхушку главной елки страны в Киеве украсит земной шар, над которым будет звезда.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Тема главной праздничной локации на Софийской площади – Чудо-ночь, когда родился Иисус Христос. Рождественское действо будет воспроизведено в виде вертепа. Вокруг разместят ярмарку, фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, каток, аттракционы и т.д.

Уже в эту субботу огнями загорится главная елка страны

На Контрактовой площади 19 декабря откроется большая локация "Рождество на Подоле ". Ее оформят в европейском стиле. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Изюминка локации на Подоле – уникальный прогулочный каток длиной более 200 м с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.

На локации возле Арки дружбы народов гостей, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту, будет ждать новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками и горячими напитками.

17-20 декабря у Арки дружбы народов состоится зимний фестиваль Snigfest – соревнование для профессиональных сноубордистов и лыжников. В этом году зимняя локация должна поразить особым оформлением, вдохновленным оперой.

17 декабря заработает праздничная локация в парке Шевченко – самая гостеприимная для родителей с детьми. Здесь будет новогодняя елка, будет работать резиденция святого Николая, обустроят фотозоны и фудкорты.

Около 200 официальных ярмарок по продаже живых новогодних деревьев будут работать до 31 декабря во всех районах столицы. Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

До 19 декабря в муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" можно приобрести детскую книгу со скидкой и подарить ее воспитанникам дома-интерната.

Отметим, что на Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.

Напомним, традиционно год в Украине начинается с празднований и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

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