Стало відомо, яка верхівка прикрашатиме головну ялинку країни

Планується, що повністю ялинку прикрасять 14-15 грудня.

Верхівку головної ялинки країни в Києві прикрасить земна куля, над якою буде зірка.

Про це розповів президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький, пише УНН.

На запитання, яка верхівка прикрашатиме головну ялинку, Добруцький відповів: "Земна куля і над нею зірка".

Планується, що повністю ялинку прикрасять 14-15 грудня.

"Відкриття та запалення ялинки 19 грудня о 17 годині", — сказав Добруцький.

Президент Folk Ukraine раніше повідомляв, що було три варіанти верхівки для головної ялинки країни. Остаточно визначитися планували 10 грудня.

Головна новорічна святкова локація на Софійській площі у Києві цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі.

Головну ялинку країни прикрасять у тематиці різдвяної дивоночі | Новини України

Зазначимо, що на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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