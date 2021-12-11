У Києві витівка жінки з дитиною на дорозі здивувала водіїв: відео

І хоча мати з хлопчиком чотирьох-п'яти років пересувалася смугою для громадського транспорту, самокатом там їздити не можна.

У Києві жінка разом із дитиною маленькою дитиною їхала на електросамокаті у правій смузі жвавої дороги.

Подію за фільмували очевидці на столичному бульварі Тараса Шевченка.

Відео інциденту опублікував паблік "Київ Оперативний".

І хоча мати з хлопчиком чотирьох-п'яти років пересувалася смугою для громадського транспорту, самокатом там їздити не можна. Але незворушна жінка продовжувала свій шлях, не зважаючи навіть на те, що її ледь не збив автомобіль.

"Мамулик, напевно, зовсім не знає ПДР, а тому без жодних докорів совісті їде з дитиною на самокаті просто дорогою", - сказано у коментарі під відео.

Нагадаємо, увечері 10 грудня на вулиці Костянтинівській у Києві водій автомобіля Chevrolet не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медпрацівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

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