Будівлю КМДА підсвітили кольорами ЛГБТ: фото

Ініціатори акції хотіли привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії.

Будівлю КМДА з нагоди Міжнародного дня прав людини 10 грудня підсвітили кольорами прапора ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Як повідомляється, мета акції - привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії. Ініціаторами цього є Amnesty International та KyivPride.

Директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук наголосила, що поки в Україні ні закон, ні поліція не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людям, саме тому у Міжнародний день прав людини важливо привернути увагу до цієї проблеми.

КМДА

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон додав, що в Україні кожна людина, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, повинна почуватись у безпеці. Він наголосив, що столиця має бути прикладом для інших українських міста.

"Акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

КМДА

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