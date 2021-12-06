Ковзанка, атракціони та ярмарки: у Києві на Контрактовій площі відкриється святкова локація "Різдво на Подолі"

Ковзанка, атракціони та ярмарки: у Києві на Контрактовій площі відкриється святкова локація "Різдво на Подолі"

У святкові та вихідні дні планується активна розважальна програма.

У Києві від 19 грудня до 23 січня на Контрактовій площі та на вулиці Петра Сагайдачного (до вулиці Боричів Тік) працюватиме велика святкова локація "Різдво на Подолі", оформлена в європейському стилі.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 2462.

Для відвідувачів організатори облаштують льодову ковзанку, велику снігову гірку, атракціони, резиденцію Святого Миколая.

На гостей чекатимуть 10 тисяч квадратних метрів святкового дійства.

У фуд-зоні із будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків можна буде придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва.

Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Унікальна прогулянкова ковзанка серед скверу біля оглядового колеса, довжиною понад 200 метрів, та шириною 6 метрів, з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою – головна цікавинка цієї зими. У центрі ковзанки розташують лаунж-зону з оркестром та сцену.

Кожен охочий зможе придбати квиток онлайн або на місці.

Будуть встановлені тюбінгові гірки заввишки 6 метрів із оглядовим майданчиком на вершині гірки.

За гастрономічну складову локації відповідатиме відомий гастрофестиваль "Вулична Їжа" та "Бухта".

У святкові та вихідні дні планується активна розважальна програма, а маленьких відвідувачів вітатиме Святий Миколай.

Нагадаємо, на Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки та різдвяного містечка. Повноцінні роботи розпочнуться за кілька днів і триватимуть близько трьох тижнів. Ялинка буде штучною, заввишки - 31 метр, точнісінько як торішня. Але стане на 3 метри пишнішою.

Читайте також: