Ялинкові базари у Києві: у скільки стане новорічне дерево

Ялинкові базари у Києві: у скільки стане новорічне дерево

Загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста.

15 грудня розпочнуть роботу ярмарки з продажу легальних натуральних ялинок. Вони будуть відкриті до 31 грудня у всіх районах Києва. Організаторами ярмарків виступають комунальні підприємства Міський магазин, Володимирський ринок та Житній ринок.

Про це пише Вечірній Київ.

Зазначається, що загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста. Адреси подивитися можна за посиланням.

Попередньо ціни будуть такими:

Ялинка/сосна (1 метр) — 150−200 грн

Ялинка/сосна (до 1,5 метра) — близько 300 грн

Ялинка/сосна (до 2 метрів) — близько 400 гривень

Смерека (1 метр) — 300−400 грн

Смерека (до 1,5 метра) — 400−500 грн

Київська міська державна адміністрація просить купувати ялинки лише в офіційних локаціях. Незаконні точки продажу закриватимуть.

Нагадаємо:

Традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

Свято наближається: де українці збираються святкувати Новий рік

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