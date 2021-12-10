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Ялинкові базари у Києві: у скільки стане новорічне дерево

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Ялинкові базари у Києві: у скільки стане новорічне дерево

УНІАН

Загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста.

15 грудня розпочнуть роботу ярмарки з продажу легальних натуральних ялинок. Вони будуть відкриті до 31 грудня у всіх районах Києва. Організаторами ярмарків виступають комунальні підприємства Міський магазин, Володимирський ринок та Житній ринок. 

Про це пише Вечірній Київ.

Зазначається, що загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах містаАдреси подивитися можна за посиланням.

Попередньо ціни будуть такими:

  • Ялинка/сосна (1 метр) — 150−200 грн
  • Ялинка/сосна (до 1,5 метра) — близько 300 грн
  • Ялинка/сосна (до 2 метрів) — близько 400 гривень
  • Смерека (1 метр) — 300−400 грн
  • Смерека (до 1,5 метра) — 400−500 грн

Київська міська державна адміністрація просить купувати ялинки лише в офіційних локаціях. Незаконні точки продажу закриватимуть.

Нагадаємо:

Традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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