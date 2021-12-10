Ялинкові базари у Києві: у скільки стане новорічне дерево

Загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста.
15 грудня розпочнуть роботу ярмарки з продажу легальних натуральних ялинок. Вони будуть відкриті до 31 грудня у всіх районах Києва. Організаторами ярмарків виступають комунальні підприємства Міський магазин, Володимирський ринок та Житній ринок.
Про це пише Вечірній Київ.
Зазначається, що загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста. Адреси подивитися можна за посиланням.
Попередньо ціни будуть такими:
- Ялинка/сосна (1 метр) — 150−200 грн
- Ялинка/сосна (до 1,5 метра) — близько 300 грн
- Ялинка/сосна (до 2 метрів) — близько 400 гривень
- Смерека (1 метр) — 300−400 грн
- Смерека (до 1,5 метра) — 400−500 грн
Київська міська державна адміністрація просить купувати ялинки лише в офіційних локаціях. Незаконні точки продажу закриватимуть.
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