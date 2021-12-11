У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві оголошено перший рівень небезпечності.
У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це йдеться на сайті КМДА
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, вихідними, 11-12 грудня, у Києві буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ із мокрим снігом.
Читайте також:
- Ковзанки у Києві: де покататися та скільки це коштує (фото)
- "Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули