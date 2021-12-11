У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У Києві оголошено перший рівень небезпечності: що сталося

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві оголошено перший рівень небезпечності.

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться на сайті КМДА

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, вихідними, 11-12 грудня, у Києві буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ із мокрим снігом.

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