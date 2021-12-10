Стало известно, какая верхушка будет украшать главную елку страны

Стало известно, какая верхушка будет украшать главную елку страны

Планируется, что полностью елку украсят 14-15 декабря.

Верхушку главной елки страны в Киеве украсит земной шар, над которым будет звезда.

Об этом рассказал президент Folk Ukraine, отвечающей за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий, пишет УНН.

На вопрос, какая верхушка будет украшать главную елку, Добруцкий ответил: "Земной шар и над ним звезда".

Планируется, что полностью елку украсят 14-15 декабря.

"Открытие и зажжение елки 19 декабря в 17 часов", — сказал Добруцкий.

Президент Folk Ukraine ранее сообщал, что было три варианта верхушки для главной елки страны. Окончательно определиться планировали 10 декабря.

Главная новогодняя праздничная локация на Софийской площади в Киеве в этом году будет посвящена Рождественской чудо-ночи.

Главную елку страны украсят в тематике рождественской чудо-ночи | Новости Украины

Отметим, что на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.

Напомним, традиционно год в Украине начинается с празднований и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

Читайте также: