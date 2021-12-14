Сосиски з індички за 2000 грн: у Києві супермаркет вразив "знижкою" (фото)

Судячи з ціннника, раніше сосиски з індички коштували 1963 гривні 10 копійок, а зі знижкою - 119 гривень 90 копійок.
Один із супермаркетів Києва буквально "вразив" знижкою на індичі сосиски.
Судячи з цінника, раніше сосиски з індички коштували 1963 гривні 10 копійок, а зі знижкою - 119 гривень 90 копійок.
Про це повідомив виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несмеянов, та оприлюднив фото.
"Обожнюю подібні акції… Цікаво, чи були покупці на 2000 грн за 1 кг?" - написав він під світлиною.
Зауважимо, що в Україні деякі магазини використовують хитрощі, які допомагають продати товар з більшою вигодою:
- сильно підвищують ціни за місяць до розпродажу, а потім повертають менший цінник — тому варто заздалегідь подумати, що ви хочете придбати, та перевірити вартість цих речей до розпродажу;
- мережі дають рекламу про продаж ґаджетів за хорошою ціною, але в самому магазині виявляється, що цієї позиції немає в наявності; люди часто купують інший товар, бо вже налаштувалися на покупку;
- товари, які довго не розпродувалися, виставляються в залі під виглядом нових, на них наклеюються “жовті цінники”, а справжні новинки ховають до інших часів;
- деколи, якщо відклеїти знижку, можна побачити, що ціна до Чорної п’ятниці стояла така ж або навіть менша;
- інколи в магазинах пропонують другий товар за меншу вартість або у подарунок в разі покупки на певну суму; часто це продукція, термін придатності якої ось-ось закінчиться або ґаджети з невеликими ушкодженнями, які важко побачити одразу.
Тому переглядати пропозиції завжди потрібно з ясною головою і не поспішати. Особливо в період оголошених розпродажів.
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