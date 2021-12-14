Киянин провчив водія, який хотів об'їхати затор по тротуару (відео)

Чоловіку довелося здати назад і стояти в заторі.

У Києві пішохід провчив водія, який намагався об'їхати затор по тротуару. Інцидент трапився на вулиці Оноре де Бальзака. Порушнику довелося здати назад і виїхати на проїжджу частину.

Відповідне відео 14 грудня опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Чомусь деякі гадають, що якщо "мнє сюда" - можна порушувати ПДР, спричиняти незручності іншим і тд. Типу ж - пару метрів залишилося проїхати, а отже - можна їхати як хочеш. На щастя, цей водій через декілька хвилин таки зрозумів свою помилку і поїхав назад", - йдеться під відео.

На записі видно, як водій Hyundai на швидкості їде по тротуару, де поруч ходят люди. У цей момент перед авто раптово виходить один із пішоходів і не дає проїхати далі. Чоловіку за кермом довелося поїхати назад.

Нагадаємо, що у Києві жінка разом із маленькою дитиною їхала на електросамокаті у правій смузі жвавої дороги. Подію зафільмували очевидці на столичному бульварі Тараса Шевченка.

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