Погода в Києві на четвер, 16 грудня: що прогнозують синоптики

Погода в Києві на четвер, 16 грудня: що прогнозують синоптики

У Києві трохи приморозить.

Погода у Києві в четвер, 16 грудня, весь день буде хмарною. Сонце іноді буде показуватися з-за хмар.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Дрібний дощ закінчився ближче до ранку і більше не прогнозується. Температура повітря вдень -1 градус, вночі трохи тепліше, +1 градус. Вітер північно-західний, 2 м/с.

У більшості регіонів України сьогодні буде дощова погода, в Карпатах ітиме сніг. Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Нагадаємо, що незабаром у Києві очікується різке похолодання. У вівторок, 21 грудня, температура повітря опуститься до -11 градусів. Також йтиме невеликий сніг.

Sinoptik.ua

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