"ІДІЛ" у Києві: СБУ знешкодила осередок терористів, серед них - 5 росіян (фото)

Керівником угрупування був один з лідерів "ІДІЛ".

Служба безпеки України у Києві знешкодила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Серед учасників - п'ять громадян Росії.

Про це 16 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Керівником угрупування був один з лідерів "ІДІЛ". У 2020 році чоловіка затримали в Україні та екстрадували до Грузії. За попередньою інформацією, зловмисників було всього 12. Із них - п'ять громадян РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

Угрупування причетне до фінансування терористичної діяльності бойовиків "ІДІЛ" на території Близького Сходу. Правоохоронці піймали учасників на листуванні із особами у Сирії, які беруть участі у бойових діях.

Щоб замаскуватися, терористи розосередились за окремими адресами у різних районах міста. Під час обшуків СБУ виявила зброю, набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку. Предмети вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, що спільна операція контррозвідки СБУ та Нацполіції завершилася затриманням у Харкові громадянина Таджикистану, який належить до терористичних організацій “Ісламська партія Туркестану” та “Ісламська держава Іраку”.

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