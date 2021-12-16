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"ІДІЛ" у Києві: СБУ знешкодила осередок терористів, серед них - 5 росіян (фото)

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"ІДІЛ" у Києві: СБУ знешкодила осередок терористів, серед них - 5 росіян (фото)

СБУ

Керівником угрупування був один з лідерів "ІДІЛ".

Служба безпеки України у Києві знешкодила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Серед учасників - п'ять громадян Росії.

Про це 16 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Керівником угрупування був один з лідерів "ІДІЛ". У 2020 році чоловіка затримали в Україні та екстрадували до Грузії. За попередньою інформацією, зловмисників було всього 12. Із них - п'ять громадян РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

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Угрупування причетне до фінансування терористичної діяльності бойовиків "ІДІЛ" на території Близького Сходу. Правоохоронці піймали учасників на листуванні із особами у Сирії, які беруть участі у бойових діях.

Щоб замаскуватися, терористи розосередились за окремими адресами у різних районах міста. Під час обшуків СБУ виявила зброю, набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку. Предмети вилучили та направили на експертизу.

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За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, що спільна операція контррозвідки СБУ та Нацполіції завершилася затриманням у Харкові громадянина Таджикистану, який належить до терористичних організацій “Ісламська партія Туркестану” та “Ісламська держава Іраку”.

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