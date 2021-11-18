У Києві на Харківському шосе автомобіль спалахнув просто на ходу: фото, відео

Спалахнувший Citroen допомогли загасити поліціянти.
У Києві на ходу спалахнув автомобіль.
Спалахнувший Citroen допомогли загасити поліціянти.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Подія сталася сьогодні на Харківському шосе. Співробітники управління поліції метрополітену ГУНП у м. Києві їхали на навчання до тренінгового центру столичної поліції, коли помітили автівку Citroen, що палає. Поліцейські на чолі з заступником командира першої роти Ярославом Бєлінським зреагували та прийняли рішення допомогти водію у надзвичайній події. За допомогою свого вони вогнегасника загасили полум’я. На щастя, потерпілих немає", - йдеться у дописі поліції.
Водій подякував поліцейським за те, що не залишились осторонь та вчасно прийшли на допомогу.
Нагадаємо, у Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп. Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Пасажирка, яка була у салоні таксі, жива.
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