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Новорічні ялинки в Києві: де купити та які ціни

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Новорічні ялинки в Києві: де купити та які ціни

Дерево коштуватиме від 150 до 500 гривень.

У Києві з 17 до 31 грудня працюватимуть 178 ялинкових базарів. Вони відкриються в усіх районах міста. Киян закликають купувати новорічні дерева тільки на офіційних ярмарках і перевіряти легальність ялинок за допомогою бірки та смартфону.

Повний список адрес пунктів продажу у столиці оприлюднила пресслужба КМДА.

Попередньо ціни будуть такими:

  • Ялинка/сосна (1 метр) — 150−200 грн
  • Ялинка/сосна (до 1,5 метра) — близько 300 грн
  • Ялинка/сосна (до 2 метрів) — близько 400 гривень
  • Смерека (1 метр) — 300−400 грн
  • Смерека (до 1,5 метра) — 400−500 грн

Де купити новорічну ялинку

у Голосіївському районі:

  • вул. Антоновича, 115
  • перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);
  • пров. Руслана Лужевського, 1;
  • вул. Академіка Вільямса, 6-А;
  • вул. Васильківська, 11/11;
  • вул. Лятошинського, 14;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика «Феофанія»);

у Дарницькому районі:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;
  • вул. Бориса Гмирі, 1;
  • вул. Бориса Гмирі, 8;
  • вул. Декабристів, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 1;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Михайла Гришка, 1/2;
  • вул. Срібнокільська, 1/2;
  • вул. Срібнокільська, 5;
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Урлівська, 19;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
  • перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41;
  • Харківське шосе, 49;
  • Харківське шосе, 57;
  • Харківське шосе, 144;
  • вул. Княжий Затон, 10.

у Деснянському районі:

  • вул. Каштанова, 7;
  • вул. Архітектора Ніколаєва, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 1;
  • вул. Теодора Драйзера, 2;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Теодора Драйзера, 21;
  • вул. Градинська, 6;
  • просп. Володимира Маяковського, 2;
  • просп. Володимира Маяковського, 6;
  • просп. Володимира Маяковського, 15;
  • просп. Володимира Маяковського, 26;
  • просп. Володимира Маяковського, 40;
  • просп. Володимира Маяковського, 42;
  • просп. Володимира Маяковського, 44;
  • просп. Володимира Маяковського, 46;
  • просп. Володимира Маяковського, 47;
  • просп. Володимира Маяковського, 60/10;
  • просп. Володимира Маяковського, 97;
  • вул. Шолом-Алейхема, 17;
  • просп. Лісовий, 28/41;
  • просп. Лісовий, 39.

у Дніпровському районі:

  • б-р Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Алматинська, 109;
  • вул. Амвросія Бучми, 10;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
  • вул. Петра Вершигори, 1;
  • вул. Празька, 1/35;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Регенераторна, 5-В;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • просп. Соборності, 4;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;
  • перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;
  • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;
  • перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.

в Оболонському районі:

  • вул. Бережанська, 22;
  • вул. Вишгородська, 44;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 34;
  • вул. Героїв Дніпра, 38;
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Маршала Тимошенка, 11;
  • вул. Маршала Малиновського, 3;
  • вул. Маршала Малиновського, 12;
  • вул. Маршала Малиновського, 34;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
  • просп. Героїв Сталінграда, 27;
  • просп. Героїв Сталінграда, 46;
  • просп. Мінський, 2;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

у Печерському районі:

  • б-р Дружби Народів, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107.

у Подільському районі:

  • вул. Верхній Вал, 16;
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Кирилівська, 131;
  • вул. Кирилівська, 127;
  • вул. Маршала Гречка, 18;
  • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);
  • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);
  • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 3;
  • просп. Василя Порика, 5;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 5;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • просп. Правди, 39;
  • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1);
  • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2);
  • просп. Правди, 66 (локація № 1);
  • просп. Правди, 66 (локація № 2);
  • просп. Правди, 100;
  • просп. Свободи, 2;
  • вул. Івана Кавалерідзе, 1.

у Святошинському районі:

  • 17-й км Житомирського шосе;
  • б-р Кольцова, 1;
  • б-р Кольцова, 13;
  • б-р Кольцова, 14;
  • б-р Кольцова, 7;
  • б-р Ромена Роллана, 6/10;
  • вул. Академіка Туполєва, 15-А;
  • вул. Академіка Туполєва, 9;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Булаховського, 5;
  • вул. Володимира Покотила, 1;
  • вул. Володимира Покотила, 5;
  • вул. Гната Юри, 20;
  • вул. Депутатська, 1;
  • вул. Доброхотова, 11;
  • вул. Жолудєва, 4;
  • вул. Зодчих, 2/58;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 50;
  • вул. Зодчих, 56;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих,70;
  • вул. Ірпінська, 62;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Клавдіївська, 27-А;
  • вул. Кучера, 5;
  • вул. Підлісна, 5;
  • вул. Симиренка, 10;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
  • вул. Чорнобильська, 20;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • просп. Леся Курбаса, 8;
  • просп. Палладіна, 13;
  • просп. Палладіна, 24;
  • просп. Перемоги, 87.

у Солом’янському районі:

  • вул. Василя Липківського, 1;
  • вул. Василя Липківського, 25;
  • б-р Чоколівський, 22;
  • б-р Чоколівський, 19-21;
  • Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);
  • б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);
  • б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);
  • просп. Повітрофлотський, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 39.

у Шевченківському районі:

  • вул. Багговутівська, 8-10;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • вул. Щусєва, 44;
  • ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових;
  • ріг вул. Ігоря Турчина та вул. Академіка Туполєва;
  • вул. Парково-Сирецька, 10.

Як перевірити легальність ялинки

Киян закликають купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках, тому що на стихійних ринках часто продають ялинки без дозвільних документів.

У Держлісагентстві України просять громадян обов’язково перевіряти легальність ялинки. Зробити це можна завдяки бирці зі штрих-кодом, якими оснащене кожне деревце. Захисне маркування містить інформацію про походження ялинки: місце заготівлі, назву лісозаготівельника та його підпорядкування. 

Кожен покупець із власного смартфона може перевірити всю цю інформацію за допомогою сайту: https://www.yalynka.info/

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