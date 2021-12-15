"Ох **ать, хто ти така?": Власник відомого ресторану в Києві обматюкав відвідувачку, якій не сподобався рамен (фото)

"Ох **ать, хто ти така?": Власник відомого ресторану в Києві обматюкав відвідувачку, якій не сподобався рамен (фото)

Шеф-кухар попросив жінку не займати вільні місця у закладі і назвав її некомпетентною.

Власник та шеф-кухар мережі закладів у Києві обматюкав відвідувачку, якій не сподобалася страва в ресторані Ramen vs Marketing.

Жінка написала негативний відгук про ресторан на своїй сторінці в Facebook.

Відвідувачка назвала заклад розчаруванням року і перерахувала, що саме їй не сподобалося у страві. У коментарях до публікації власник грубо відповів жінці та попросив не займати місця в ресторані.

"Ох **ать, хто ти така і звідки взялась?))) Таких гастро критиків за 6 років роботи я бачив до***. Не подобається - іди далі і не займай посадки", - написав шеф.

Крім того, на своїй сторінці в соцмережі чоловік написав розлогий пост, де за допомогою словника пояснив, хто такий критик, і назвав коментаторів некомпетентними.

"Все просто - некомпетентні люди, які намагаються видаватися до маніпуляцій, самі зариються в своїй брехні, їм просто необхідно дати більше часу, щоб наговорити ще більше абсолютно неінформативних та беззмістовних речень", - написав власник мережі закладів.

Варто зазначити, що у коментарях більшість людей були обурені поведінкою чоловіка і підтримали відвідувачку, деякі також негативно висловилися про заклад. Однак були і ті, хто залишився на стороні шефа.

Нагадаємо, що у Києві охоронці ТЦ "Епіцентр" нібито силою роздягнули 67-річну жінку. У потерпілої трапився інфаркт через отриманий стресс. За словами родича жінки, співробітникам магазину здалося, що вона вкрала вішалку.

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