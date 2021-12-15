Обіцяли "героя РФ", але обманули: до України намагався в'їхати росіянин з "команди Путіна" (відео)

Обіцяли "героя РФ", але обманули: до України намагався в'їхати росіянин з "команди Путіна" (відео)

Росіянина не пустили до України.

В міжнародному аеропорту "Борисполі" українські прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб.

Про це інформує МВС.

Відомо, що іноземець прилетів до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. Мету візиту він пояснити не міг, а на контроль він надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, але запевняв, що це паспорт-прикриття.

Порушник зізнався, що раніше кілька років служив у ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою нагороду-медаль "героя Росії", яку йому обіцяли, але обманули і почали здійснювати атаки.

Через це росіянин вирішив просити допомоги в українських спецслужб. Утім, його "розвернули" і він поїхав зворотним рейсом до Абу-Дабі.

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