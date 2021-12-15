Новогодние елки в Киеве: где купить и какие цены

Новогодние елки в Киеве: где купить и какие цены

Дерево будет стоить от 150 до 500 гривен.

В Киеве с 17 по 31 декабря будут работать 178 елочных базаров. Они откроются во всех районах города. Киевлян призывают покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках и проверять легальность елок с помощью бирки и смартфона.

Полный список адресов пунктов продаж в столице опубликовала пресс-служба КГГА.

Предварительно цены будут такими:

Елка/сосна (1 метр) — 150-200 грн

Елка/сосна (до 1,5 метра) – около 300 грн

Елка/сосна (до 2 метров) — около 400 гривен

Ель (1 метр) — 300-400 грн

Ель (до 1,5 метра) — 400-500 грн

Где купить новогоднюю елку

в Голосеевском районе:

ул. Антоновича, 115

пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

ул. Изюмская, 1 (локация №1);

ул. Изюмская, 1 (локация №2);

ул. Изюмская, 1 (локация №3);

ул. Изюмская, 1 (локация №4);

проул. Руслана Лужевского, 1;

ул. Академика Уильямса, 6-А;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Лятошинского, 14;

ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания");

в Дарницком районе:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Декабристов, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчелки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 1/2;

ул. Срибнокильская, 1/2;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Урловская, 19;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");

пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

пересечение ул. Урловской и ул. Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжий Затон, 10

в Деснянском районе:

ул. Каштановая, 7;

ул. Архитектора Николаева, 7;

ул. Теодора Драйзера, 1;

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21;

ул. Градинская, 6;

просп. Владимира Маяковского, 2;

просп. Владимира Маяковского, 6;

просп. Владимира Маяковского, 15;

просп. Владимира Маяковского, 26;

просп. Владимира Маяковского, 40;

просп. Владимира Маяковского, 42;

просп. Владимира Маяковского, 44;

просп. Владимира Маяковского, 46;

просп. Владимира Маяковского, 47;

просп. Владимира Маяковского, 60/10;

просп. Владимира Маяковского, 97;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39

в Днепровском районе:

б-р Игоря Шамо, 2/7;

ул. Алматинская, 109;

ул. Амвросия Бучмы, 10;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

ул. Петра Вершигоры, 1;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

в Оболонском районе:

ул. Бережанская, 22;

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 34;

ул. Героев Днепра, 38;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8;

ул. Иорданская, 17;

ул. Маршала Тимошенко, 11;

ул. Маршала Малиновского, 3;

ул. Маршала Малиновского, 12;

ул. Маршала Малиновского, 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация №1);

площадь Оболонская, 6 (локация №2);

просп. Героев Сталинграда, 27;

просп. Героев Сталинграда, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

в Печерском районе:

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107

в Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Кирилловская, 131;

ул. Кирилловская, 127;

ул. Маршала Гречко, 18;

ул. Светлицкого, 30/20 (локация №1);

ул. Светлицкого, 30/20 (локация №2);

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 3;

просп. Василия Порика, 5;

просп. Георгия Гонгаде, 5;

просп. Георгия Гонгаде, 20;

просп. Правды, 39;

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация №1);

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация №2);

просп. Правды, 66 (локация №1);

просп. Правды, 66 (локация №2);

просп. Правды, 100;

просп. Свободы, 2;

ул. Ивана Кавалерида, 1.

в Святошинском районе:

17-й км Житомирского шоссе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7;

б-р Ромена Роллана, 6/10;

ул. Академика Туполева, 15А;

ул. Академика Туполева, 9;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Булаховского, 5;

ул. Владимира Покотило, 1;

ул. Владимира Покотило, 5;

ул. Игната Юры, 20;

ул. Депутатская, 1;

ул. Доброхотова, 11;

ул. Жолудева, 4;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 50;

ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих,70;

ул. Ирпенская, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Клавдиевская, 27-А;

ул. Кучера, 5;

ул. Подлесная, 5;

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Семьи Стешенко, 7;

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Полладина, 13;

просп. Полладина, 24;

просп. Победы, 87.

в Соломенском районе:

ул. Василия Липковского, 1;

ул. Василия Липковского, 25;

б-р Чоколовский, 22;

б-р Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса);

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя);

б-р Вацлава Гавела (угол просп. Отрадного);

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

в Шевченковском районе:

ул. Багговутовская, 8-10;

ул. Даниила Щербаковского, 56;

ул. Щусева, 44;

угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Как проверить легальность елки

Киевлян призывают покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках, потому что на стихийных рынках часто продают елки без разрешительных документов.

В Гослесагентстве Украины просят граждан обязательно проверять легальность елки. Сделать это можно благодаря бирке со штрих-кодом, которым оснащено каждое деревце. Защитная маркировка содержит информацию о происхождении елки: место заготовки, название лесозаготовителя и его подчинение.

Каждый покупатель со своего смартфона может проверить всю эту информацию с помощью сайта: https://www.yalynka.info/.

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