В Киеве изменится погода: прогноз на сегодня, 15 декабря

Солнце будет иногда появляться из-за облаков.
Погода в среду, 15 декабря, в Киеве будет облачной. Температура воздуха 0 +1 градус.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Ночью шел мелкий дождь и закончился до утра. Больше осадков синоптики в среду не прогнозируют. Ветер северо-западный, 2-3 м/с.
Отметим, что в ближайшее время в Киеве ожидается резкое похолодание. Во вторник, 21 декабря, температура воздуха опустится до -21 градуса. Также будет идти небольшой снег.
В среду, 15 декабря, в Украине установится преимущественно сухая погода, осадки прогнозируются только в восточных и юго-восточных регионах.
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