"Ох **ать, кто ты такая?": Владелец известного ресторана в Киеве обматерил посетительницу, которой не понравился рамен (фото)

"Ох **ать, кто ты такая?": Владелец известного ресторана в Киеве обматерил посетительницу, которой не понравился рамен (фото)

Шеф-повар попросил женщину не занимать свободные места в заведении и назвал ее некомпетентной.

Владелец и шеф-повар сети заведений в Киеве обматерил посетительницу, которой не понравилось блюдо в ресторане Ramen vs Marketing.

Женщина написала негативный отзыв о ресторане на своей странице в Facebook.

Посетительница назвала заведение разочарованием года и перечислила, что именно ей не понравилось в блюде. В комментариях к публикации владелец грубо ответил женщине и попросил не занимать места в ресторане.

"Ох **ать, кто ты такая и откуда взялась?))) Таких гастро критиков за 6 лет работы я видел до***. Не нравится – иди дальше и не занимай посадки", – написал шеф.

Кроме того, на своей странице в соцсети мужчина написал большой пост, где с помощью словаря объяснил, кто такой критик, и назвал комментаторов некомпетентными.

"Все просто – некомпетентные люди, которые пытаются прибегать к манипуляциям, сами зароются в своей лжи, им просто необходимо дать больше времени, чтобы наговорить еще больше совершенно неинформативных и бессодержательных предложений", – написал владелец сети заведений.

Стоит отметить, что в комментариях большинство людей было возмущено поведением мужчины и поддержало посетительницу, некоторые также негативно высказались о заведении. Однако были и те, кто остался на стороне шефа.

Напомним, что в Киеве охранники ТЦ "Эпицентр" якобы силой раздели 67-летнюю женщину. У потерпевшей случился инфаркт из-за полученного стресса. По словам родственника женщины, сотрудникам магазина показалось, что она украла вешалку.

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