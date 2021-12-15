В Киеве пьяный водитель BMW влетел в припаркованные автомобили, а затем в ТРЦ Dream Town (фото)

По словам свидетелей, водитель и пассажир были пьяны.
В Киеве ночью 15 декабря водитель за рулем BMW влетел в два припаркованных автомобиля, а затем врезался в стену ТРЦ DreamTown. Авария произошла на Оболонском проспекте.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Отмечается, что машина ехала с большой скоростью. В автомобиле, кроме водителя, был один пассажир. По словам свидетелей аварии, оба мужчины были пьяны. Водитель получил травмы, его госпитализировали.
В аварии сильно пострадали все три автомобиля. Кроме того, от здания ТРЦ отвалился кусок фасада. На месте ДТП работали правоохранители. Они выяснят причины и подробности столкновения.
Напомним, что в Днепре внедорожник врезался в пассажирский автобус. Шесть человек – в больнице. От удара в автобусе полностью смяло переднюю часть.
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