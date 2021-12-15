Обещали "героя РФ", но обманули: в Украину пытался въехать россиянин из "команды Путина" (видео)

Обещали "героя РФ", но обманули: в Украину пытался въехать россиянин из "команды Путина" (видео)

Россиянина не пустили в Украину.

В международном аэропорту "Борисполе" украинские пограничники отказали в пропуске россиянину, который пытался притворяться агентом спецслужб.

Об этом сообщает МВД.

Известно, что иностранец прилетел в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. Цель визита он объяснить не мог, а на контроль он предоставил паспортный документ на имя 45-летнего гражданина РФ, но уверял, что это паспорт-прикрытие.

Нарушитель признался, что ранее несколько лет служил в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал своей награды-медали "героя России", которую ему обещали, но обманули и начали совершать атаки.

Поэтому россиянин решил просить помощи у украинских спецслужб. Впрочем, его "развернули" и он поехал обратным рейсом в Абу-Даби.

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