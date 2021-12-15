У Києві п'яний водій BMW влетів у припарковані авто, а потім у ТРЦ Dream Town (фото)

За словами свідків, водій та пасажир були п'яні.
У Києві вночі 15 грудня водій за кермом BMW влетів у два припарковані автомобілі, а потім врізався у стіну ТРЦ DreamTown. Аварія сталася на Оболонському проспекті.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Зазначається, що машина їхала з великою швидкістю. У авто, окрім водія, був один пасажир. За словами свідків аварії, обидва чоловіки були п'яні. Водій отримав травми, його госпіталізували.
В аварії сильно постраждали усі три автомобілі. Окрім того, від будівлі ТРЦ відвалився шматок фасаду. На місці ДТП працювали правоохоронці. Вони з'ясують причини та деталі зіткнення.
Нагадаємо, що у Дніпрі позашляховик врізався у пасажирський автобус. Шестеро людей - у лікарні. Від удару в автобусі повністю зім'яло передню частину.
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