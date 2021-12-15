У Києві зміниться погода: прогноз на сьогодні, 15 грудня

У Києві зміниться погода: прогноз на сьогодні, 15 грудня

Сонце буде іноді з'являтися з-за хмар.

Погода у середу, 15 грудня, у Києві весь день буде хмарною. Температура повітря 0 +1 градус.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

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Вночі йшов дрібний дощ і закінчився до ранку. Більше опадів синоптики у середу не прогнозують. Вітер північно-західний, 2-3 м/с.

Зазначимо, що незабаром у Києві очікується різке похолодання. У вівторок, 21 грудня, температура повітря опуститься до -21 градуса. Також йтиме невеликий сніг.

У середу, 15 грудня, в Україні встановиться переважно суха погода, опади прогнозують лише у східних і південно-східних регіонах.

Sinoptik.ua

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