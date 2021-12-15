У Києві зміниться погода: прогноз на сьогодні, 15 грудня

Сонце буде іноді з'являтися з-за хмар.
Погода у середу, 15 грудня, у Києві весь день буде хмарною. Температура повітря 0 +1 градус.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Вночі йшов дрібний дощ і закінчився до ранку. Більше опадів синоптики у середу не прогнозують. Вітер північно-західний, 2-3 м/с.
Зазначимо, що незабаром у Києві очікується різке похолодання. У вівторок, 21 грудня, температура повітря опуститься до -21 градуса. Також йтиме невеликий сніг.
У середу, 15 грудня, в Україні встановиться переважно суха погода, опади прогнозують лише у східних і південно-східних регіонах.
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