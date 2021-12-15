У Києві спалахнула пожежа в новобудові: людей евакуювали (фото)

У Києві спалахнула пожежа в новобудові: людей евакуювали (фото)

Квартира на верхньому поверсі вигоріла повністю.

У Києві ввечері 14 грудня спалахнула пожежа в новобудові на вулиці Тодося Осьмачки 58-А. На восьмому поверсі загорілася квартира.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Києві.

Мешканці будинку повідомили, що у сусідній квартирі можуть знаходитися люди. Для того, щоб відчинити двері до помешкання, вогнеборці використали бензоріз.

Під час гасіння евакуювали 13 осіб, з них одна дитина. Пожежу локалізували о 19:30 та о 20:54 ліквідували.

Жінка, яка мешкає у квартирі де сталася пожежа, отримала отруєння продуктами горіння, але від госпіталізації відмовилася. Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, також була пошкоджена стеля загального коридору. Причина загоряння поки невідома.

Нагадаємо, що на півночі Гаїті в Кап-Аїтьєн вибухнула автоцистерна з паливом, у результаті чого понад 50 осіб загинули.

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