Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 16 грудня

Загалом у столиці підтверджено 317 496 випадків COVID-19.

Станом на ранок 16 грудня у Києві зафіксовано 1478 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 231 випадок більше, ніж 15 грудня (1247 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 317 496 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 293 596 людей ( 2 753 за добу)

людей ( за добу) померли 7 953 людини (28 за добу)

У Київській області зафіксовано 181 239 випадків COVID-19 (397 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 163 113 людей ( 1 171 за добу)

людей ( за добу) померли 4 493 людини (25 за добу)

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу, але не усім.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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