Ризик обвалу у центрі Києва: рух транспорту обмежили (карта)

Там провалювався асфальт меньше тижня тому.
У центрі Києва зранку в четвер, 16 грудня, частково обмежили рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Там знову виник ризик обвалу дорожнього покриття.
Про це повідомила комунальна корпорація "Київавтодор".
Рух обмежено у напрямку Бессарабської площі. Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.
"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульварі Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії "Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що на початку тижня, 12 грудня, на проїжджий частині бульвара Тараса Шевченка провалився асфальт через аварію на водопровідних мережах. Тоді перекрили рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик.
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