Ризик обвалу у центрі Києва: рух транспорту обмежили (карта)

Там провалювався асфальт меньше тижня тому.

У центрі Києва зранку в четвер, 16 грудня, частково обмежили рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Там знову виник ризик обвалу дорожнього покриття.

Про це повідомила комунальна корпорація "Київавтодор".

Рух обмежено у напрямку Бессарабської площі. Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульварі Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії "Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що на початку тижня, 12 грудня, на проїжджий частині бульвара Тараса Шевченка провалився асфальт через аварію на водопровідних мережах. Тоді перекрили рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик.

Google Maps

Новини Києва: поруч із Бессарабською площею утворилося провалля на дорозі

Читайте також: