Под Киевом дотла сгорела маршрутка: появилось видео

Водитель пытался гасить огонь водой из ведерка, потому что не имел огнетушителя.

Под Киевом сгорела маршрутка

Инцидент произошел в Ирпене рядом с остановкой "Водоканал".

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Люди особо не помогали. А водитель пытался гасить огонь водой из ведерка. Рекомендуем всегда иметь в автомобиле огнетушитель достаточного объема", — говорится в сообщении.

Транспортное средство выгорело дотла.

Причины возгорания на данный момент не известны.

Только в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением «Ирпень — Киев» за #420. Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем. Опубликовано Оперативный среда, 15 декабря 2021 г.

Напомним, в Киеве вечером 14 декабря вспыхнул пожар в новостройке на улице Тодося Осьмачки, 58-А. На восьмом этаже загорелась квартира. Во время тушения эвакуировали 13 человек, из них один ребенок.

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