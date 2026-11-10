ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Один человек погиб, среди раненых — ребенок: РФ устроила ад под Киевом — подробности

Вследствие атаки РФ на Киевскую область один человек погиб, девять получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в трёх районах.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака РФ на Киевскую область

Атака РФ на Киевскую область

Вследствие российской атаки на Киевскую область за прошедшие сутки погиб один человек, ещё девять получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетний ребёнок. Наибольшие разрушения понесли Белоцерковский, Вышгородский и Бориспольский районы.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в Вышгородском районе погиб один человек, ещё трое получили ранения, в том числе несовершеннолетний ребёнок. В результате обстрела были повреждены четыре частных дома, три секции многоквартирного дома, недостроенное многоэтажное здание, четыре транспортных средства и административное помещение.

В Бориспольском районе пострадали четыре человека. Там зафиксированы повреждения восьми частных домов, двух автомобилей и энергетического объекта.

В Бучанском районе пострадал один человек. В результате российского нападения были повреждены три частных дома, автомобиль и энергетическая инфраструктура.

В Броварском районе один человек получил травмы, однако повреждений имущества зафиксировано не было. В Обуховском районе повреждено транспортное средство.

В то же время в Белоцерковском районе в результате атаки были повреждены два складских помещения и 17 транспортных средств.

В настоящее время на местах ударов работают соответствующие службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, вчера, 9 ноября, в Переяславе Киевской области в результате российского удара было частично разрушено здание, находящееся в коммунальной собственности, в котором проживали люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Двое людей получили ранения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie