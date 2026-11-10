Атака РФ на Киевскую область

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Вследствие российской атаки на Киевскую область за прошедшие сутки погиб один человек, ещё девять получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетний ребёнок. Наибольшие разрушения понесли Белоцерковский, Вышгородский и Бориспольский районы.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, в Вышгородском районе погиб один человек, ещё трое получили ранения, в том числе несовершеннолетний ребёнок. В результате обстрела были повреждены четыре частных дома, три секции многоквартирного дома, недостроенное многоэтажное здание, четыре транспортных средства и административное помещение.

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В Бориспольском районе пострадали четыре человека. Там зафиксированы повреждения восьми частных домов, двух автомобилей и энергетического объекта.

В Бучанском районе пострадал один человек. В результате российского нападения были повреждены три частных дома, автомобиль и энергетическая инфраструктура.

В Броварском районе один человек получил травмы, однако повреждений имущества зафиксировано не было. В Обуховском районе повреждено транспортное средство.

В то же время в Белоцерковском районе в результате атаки были повреждены два складских помещения и 17 транспортных средств.

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В настоящее время на местах ударов работают соответствующие службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, вчера, 9 ноября, в Переяславе Киевской области в результате российского удара было частично разрушено здание, находящееся в коммунальной собственности, в котором проживали люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Двое людей получили ранения.

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