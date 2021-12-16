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Число случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 16 декабря

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Число случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 16 декабря

unsplash.com

В столице подтверждено 317 496 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 16 декабря в Киеве зафиксировано 1478 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 231 случай больше, чем 15 декабря (1247 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 317 496 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 293 596 человек ( 2 753 за сутки)
  • умерли 7 953 человека (28 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 181 239 случаев COVID-19 (397 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 163 113 человек (1 171 за сутки)
  • умерли 4 493 человека (25 за сутки)

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса, но не всем.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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