Риск обвала в центре Киева: движение транспорта ограничили (карта)

Там проваливался асфальт меньше недели назад.

В центре Киева утром в четверг, 16 декабря, частично ограничили движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Там снова возник риск обвала дорожного покрытия.

Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Движение ограничено в направлении Бессарабской площади. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульваре Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода", — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале недели, 12 декабря, на проезжей части бульвара Тараса Шевченко провалился асфальт из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда перекрыли движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик.

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Новости Киева: рядом с Бессарабской площадью образовалась пропасть на дороге

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