В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль вспыхнул прямо на ходу: фото, видео

Вспыхнувший Citroen помогли потушить полицейские.

В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль.

Вспыхнувший Citroen помогли потушить полицейские.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Событие произошло сегодня на Харьковском шоссе. Сотрудники управления полиции метрополитена ГУНП в г. Киеве ехали на обучение в тренинговый центр столичной полиции, когда заметили пылающий автомобиль Citroen. Полицейские во главе с заместителем командира первой роты Ярославом Белинским среагировали и приняли решение помочь водителю в случившемся. С помощью своего огнетушителя они потушили пламя. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении полиции.

Водитель поблагодарил полицейских за то, что не остались в стороне и вовремя пришли на помощь.

Напомним, в Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина умер. Пассажирка, которая была в салоне такси, жива.

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