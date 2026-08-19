Авто на скорости влетело в остановку с людьми: момент жуткого ДТП в Киеве попал на видео

Авария в Киеве / © Полиция Киева

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Министерство внутренних дел показало видео, на котором частично виден момент жуткой аварии в Киеве, где автомобиль столкнулся с маршруткой и влетел в остановку с людьми.

Видео опубликовал глава МВД Иван Выговский.

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По его словам, предварительно водитель на скорости ехал в полосе движения общественного транспорта и во время резкой перестройки врезался в маршрутный автобус. 23-летний водитель уже задержан.

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«К сожалению, уже известно о двух погибших гражданах, четверо пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии», — отметил министр.

На видео видно, как водитель двигался по полосе для общественного транспорта, не рассчитал дистанции и во время опережения врезался в маршрутку. После чего он потерял управление и влетел в остановку, где в тот момент стояли люди, ожидавшие общественного транспорта.

Відео: Іван Вигівський/Telegram

Выговский напомнил, что в ближайшее время Рада должна рассмотреть законопроект по усилению ответственности за систематическое превышение скоростного режима.

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Напомним, утром 19 августа на Чоколовском бульваре в Киеве автомобиль на полной скорости столкнулся с маршруткой, после чего от удара влетел в остановку с людьми. На кадрах, распространенных в Сети, видно, что в результате удара остановку снесло, а сама машина остановилась в фонарном столбе за остановкой общественного транспорта. На тротуаре лежат погибшие.

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Позже в полиции рассказали, что в этом ДТП погибли две женщины, еще четверо травмированы. Их госпитализировали в больницу. По данным правоохранителей, водитель был трезв.

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