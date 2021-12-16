Погода в Киеве на четверг, 16 декабря: что прогнозируют синоптики

Погода в Киеве на четверг, 16 декабря: что прогнозируют синоптики

В Киеве немного приморозит.

Погода в Киеве в четверг, 16 декабря, весь день будет облачной. Солнце иногда будет показываться из-за облаков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Мелкий дождь закончился ближе к утру и больше не прогнозируется. Температура воздуха днем -1 градус, ночью немного теплее, +1 градус. Ветер северо-западный, 2-10 м/с.

В большинстве регионов Украины сегодня будет дождливая погода, в Карпатах будет идти снег. Ночью в южных, днем, в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Напомним, что скоре в Киеве ожидается резкое похолодание. Во вторник, 21 декабря, температура воздуха опустится до -11 градусов. Также прогнозируют небольшой снег.

Sinoptik.ua

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