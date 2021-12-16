"ИГИЛ" в Киеве: СБУ обезвредила ячейку террористов, среди них — 5 россиян (фото)

Руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ".

Служба безопасности Украины в Киеве обезвредила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Среди участников – пять граждан России.

Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ". В 2020 году мужчину задержали в Украине и экстрадировали в Грузию. По предварительной информации, злоумышленников было всего 12. Из них - пять граждан РФ, они находятся в розыске за преступления в разных странах мира.

Группировка причастна к финансированию террористической деятельности боевиков "ИГИЛ" на территории Ближнего Востока. Правоохранители поймали участников на переписке с лицами в Сирии, которые участвуют в боевых действиях.

Чтобы замаскироваться, террористы рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города. Во время обысков СБУ обнаружила оружие, патроны к нему, поддельные документы и средства связи. Предметы изъяли и направили на экспертизу.

По этому факту правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Напомним, что совместная операция контрразведки СБУ и Нацполиции завершилась задержанием в Харькове гражданина Таджикистана, принадлежащего к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака".

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