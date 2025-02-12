На мосту Патона в Києві спалахнув тролейбус (відео)

На мосту Патона в Києві спалахнув тролейбус. Рятувальники ліквідують загоряння.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

На мосту Патона в Києві спалахнув тролейбус

Додається, що займання сталось у хвості транспорту.

Станом на зараз невідомо, чи є постраждалі внаслідок події.

Займання тролейбуса на мосту Патона у Києві

Згодом у КМВА прокоментували займання тролейбуса на Наводницькій площі. На щастя, ніхто не постраждав

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва 8 лютого сталася пожежа близько 17:40 на вулиці Видубицькій.

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