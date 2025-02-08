Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Київському монастирі сталася пожежа: які наслідки

В Київському монастирі сталася пожежа: які наслідки

Рятувальники ліквідували пожежу в споруді монастиря на Видубицькій у Києві / Фото: Facebook/ ДСНС України

Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

У Києві, в Печерському районі 8 лютого сталася пожежа близько 17:40 на вулиці Видубицькій.

Про це повідомили в ДСНС України.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталося на першому поверсі споруди монастиря.

Пожежу вдалося локалізувати о 18:12 на площі 40 кв. м, а повністю ліквідувати о 18:20.

"На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків пожежі у Печерському районі / ©
Ліквідація наслідків пожежі у Печерському районі
Ліквідація наслідків пожежі у монастирі / ©
Ліквідація наслідків пожежі у монастирі

Нагадаємо, у Києві може з'явитися велетенський мікрорайон. В новому містечку поселиться 50 тисяч мешканців – це майже половина населення Броварів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація