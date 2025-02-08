В Київському монастирі сталася пожежа: які наслідки

У Києві, в Печерському районі 8 лютого сталася пожежа близько 17:40 на вулиці Видубицькій.

Про це повідомили в ДСНС України.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталося на першому поверсі споруди монастиря.

Пожежу вдалося локалізувати о 18:12 на площі 40 кв. м, а повністю ліквідувати о 18:20.

"На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків пожежі у Печерському районі

Ліквідація наслідків пожежі у монастирі

Нагадаємо, у Києві може з'явитися велетенський мікрорайон. В новому містечку поселиться 50 тисяч мешканців – це майже половина населення Броварів.

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