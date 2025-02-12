Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри

Ніч та ранок були дуже гучними для киян.
Через балістичний удар по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Там повибивало шибки, пошкодило обладнання.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Медіа спрямоване на жителів територій, які перебувають під контролем ворога.
"Я думаю, що попри це, мої колеги зможуть вийти в ефір, розповісти тим українцям, які не можуть виїхати з окупованих територій, що насправді робить Росія в Україні", - зазначив кореспондент ТСН.
Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.
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