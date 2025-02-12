Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри

Ніч та ранок були дуже гучними для киян.

Через балістичний удар по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Там повибивало шибки, пошкодило обладнання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Медіа спрямоване на жителів територій, які перебувають під контролем ворога.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

"Я думаю, що попри це, мої колеги зможуть вийти в ефір, розповісти тим українцям, які не можуть виїхати з окупованих територій, що насправді робить Росія в Україні", - зазначив кореспондент ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.

Від вибухів в повітря здійнялась земля! Руйнівні наслідки удару по Києву

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