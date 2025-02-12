Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено офіс одного з телеканалів: перші кадри

Наслідки атаки на Київ 12 лютого / Фото: Національна поліція

Ніч та ранок були дуже гучними для киян.

Через балістичний удар по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Там повибивало шибки, пошкодило обладнання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Медіа спрямоване на жителів територій, які перебувають під контролем ворога.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

"Я думаю, що попри це, мої колеги зможуть вийти в ефір, розповісти тим українцям, які не можуть виїхати з окупованих територій, що насправді робить Росія в Україні", - зазначив кореспондент ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.

Від вибухів в повітря здійнялась земля! Руйнівні наслідки удару по Києву

Від вибухів в повітря здійнялась земля! Руйнівні наслідки удару по Києву

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація