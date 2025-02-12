Балістичний удар по Києву: які наслідки для енергетики

Поки що інформації про серйозні наслідки немає.

Вночі російська армія вдарила ракетами по Києву. Серйозних наслідків для енергосистеми немає. Відключення світла на Оболоні, ймовірно, були локальними.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

З його слів, говорити про наслідки сьогоднішньої нічної атаки поки що зарано. Коментуючи відключення електроенергії в Оболонському районі, він наголошує, що, ймовірно вони пов'язані з пошкодженнями локальних мереж.

"Тому мені здається, що сьогоднішня вранішня ракетна атака на Київ, з того що я розумію, вона не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми", - пояснив Сергій Коваленко.

Як повідомлялося, після нічного обстрілу в одному з районів Києва частково зникло світло.

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