Пожежа у Києві: з осередку вогню врятували двох дорослих та трьох дітей (фото)

Ввечері суботи, 1 лютого, ДСНС отримала повідомлення про пожежу на вулиці Ґарета Джонса у Києві. Під час гасіння вогню пожежники врятували п'ять людей, зокрема трьох дітей. Ще 15 осіб було виведено на свіже повітря.

Про це повідомили у ДСНС України.

ДСНС отримала повідомлення про займання у двоповерхівці на Ґарета Джонса / Фото: ДСНС України у Telegram

За інформацією надзвичайників, пожежа спалахнула в одній із квартир на верхньому поверсі двоповерхівки. Менш ніж за пів години вогонь ліквідували, площа займання становила 15 кв. м.

"Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п'ять осіб з яких троє дітей. Крім того, на свіже повітря було виведено 15 людей", – йдеться у повідомленні.

З осередку вогню врятували 5 осіб / Фото: ДСНС України у Telegram

15 людей рятувальники вивели на свіже повітря / Фото: ДСНС України у Telegram

Троє з погорільців – жінка та двоє дітей – ймовірно, отруїлись димом і потребували допомоги медиків. Причина займання наразі невідома, її мають встановити правоохоронці.

Пожежу на Ґарета Джонса оперативно загасили / Фото: ДСНС України у Telegram

Причини займання встановлюватимуть правоохоронці / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, днями на лівому березі Києва масштабна пожежа. Внаслідок займання у Дніпровському районі столиці небо над багатоповерхівками затягнуло димом.

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