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На лівому березі Києва масштабна пожежа: що сталося

На лівому березі Києва масштабна пожежа: що сталося

Пожежа у Києві

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці. 

У Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі публікують фото займання у Дніпровському районі столиці – небо над багатоповерхівками затягує димом.

Як повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва, пожежа спалахнула на вулиці Хорольській.

У Києві спалахнула пожежа у будинку 

У Києві спалахнула пожежа у будинку 

"Загорання виникнуло у триповерховій будівлі на площі 20 квадратних метрів. На разі пожежа вже ліквідована. Постраждалих немає. На місці ще працюють рятувальники – проливають водою тліючі конструкції. Приміщення використовувалося для виробничих потреб", - розповіли у ДСНС Києва.

Там додають, що причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці. 

Загорання не пов’язане з нічною атакою ворожих дронів на Київ.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, о 09:25 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у спортивному клубі на вулиці Старонаводницькій у Києві.

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