Чому вночі в Києві лунало багато вибухів: Ігнат розповів деталі потужного удару балістикою

Атака РФ вночі 12 лютого "була потужною: одразу шість ракет з півночі та одна на Кривий Ріг з Криму". У Києві пролунало багато вибухів, хоч збито було шість ракет.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі NV.

"Коли збита ракета падає на землю - це вже вибух. Перед цим йде вихід зенітних ракет, теж йде характерний вибух, як хлопок. Потім підрив у повітрі в результаті влучання. Відповідно, може в повітрі розірватися і ворожа балістична ракета. Потім це падає вниз у виді фрагментів - теж може бути вибух на землі", - пояснив він.

За словами Ігната, для збиття балістичної ракети може бути застосована не одна, а дві зенітні керовані ракети.

Представник ПС наголосив, що російські військові не вперше атакують столицю балістикою. Вони можуть застосовувати балістичні ракети "Іскандер-М", зенітні керовані як С-400, "Кинджали", а також північнокорейські ракети KN-23. Ігнат наголосив, що такі цілі можуть збивати лише відповідні системи, зокрема Patriot.

Нагадаємо, вночі проти 12 лютого війська РФ здійснили ракетний удар по Києву. Відомо, що одна людина загинула. Крім того, четверо осіб травмовані.

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