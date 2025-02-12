Моторошний момент удару по Києву потрапив на відео

Момент ракетного удару по Києву 12 лютого потрапив на відео з камер нагляду. На кадрах видно влучання, пожежу і чутно гучний вибух.

Відповідні ролики з’явилися у місцевих телеграм-каналах.

На одному з відео зафіксована багатоповерхова будівля, що вже горить. У якийсь момент лунає гучний вибух і спалахує полум’я позаду цієї будівлі.

На іншому ролику зафіксовано, як повідомляється, момент влучання ракети, через що був пошкоджений навчальний заклад в Оболонському районі. У ньому вибило вікна. На кадрах гримить вибух, після якого у приміщенні вмикається повідомлення про пожежу.

Моторошне відео ракетного удару по Києву

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 12 лютого завдали ракетного удару по Києву. Через атаку по Оболонському району загинула людина, є постраждалі. У різних районах столиці зафіксовані руйнування.