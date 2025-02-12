На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус (видео)

Журналисты показали кадры с места происшествия.
На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус. Спасатели ликвидируют возгорание.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.
Добавляется, что возгорание произошло в хвосте транспорта.
На сегодняшний день неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия.
Впоследствии в КМВА прокомментировали возгорание троллейбуса на Наводнической площади. К счастью, никто не пострадал
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.
По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в Печерском районе Киева 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.
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