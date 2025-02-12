На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус (видео)

На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус. Спасатели ликвидируют возгорание.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус

Добавляется, что возгорание произошло в хвосте транспорта.

На сегодняшний день неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия.

Возгорание троллейбуса на мосту Патона в Киеве

Впоследствии в КМВА прокомментировали возгорание троллейбуса на Наводнической площади. К счастью, никто не пострадал

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Печерском районе Киева 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.

Читайте также: